Космонавт Зубрицкий: до роботизации полётов ещё далеко

Космонавт-испытатель Алексей Зубрицкий выразил мнение, что роботизации полётов ещё далеко.

«Если привести пример с теми же беспилотными такси, то да, есть беспилотные такси, в которых отсутствует водитель. Но в случае внештатной ситуации всё равно нужен человек», — заявил эксперт в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По словам Зубрицкого, искусственный интеллект пока не достиг того уровня развития, чтобы существовала автономная база или станция.

