Дуров исключил успех «навязанных чиновниками» сервисов

Движущей силой инноваций остаётся конкуренция, её отсутствие снижает качество жизни и безопасность общения, заявил основатель Telegram.

«В качестве аргумента за блокировку сервиса и принудительный перевод россиян в другое приложение иногда ссылаются на пример Китая и его мессенджера WeChat. Но это сравнение ошибочно», — сообщил предприниматель в русскоязычном канале в Telegram.

По его словам, китайский мессенджер сначала «органически завоевал большинство аудитории», а затем уже государство начало интегрировать в него свои услуги.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что решение об ограничении работы Telegram в стране принято из-за отказа мессенджера соблюдать законодательство.