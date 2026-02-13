Фантаст рассказал о влиянии ИИ на литературу

Искусственный интеллект (ИИ) не сможет создать новые литературные шедевры. Таким мнением в разговоре с kp.ru поделился фантаст Сергей Лукьяненко.

Писатель назвал ИИ, существующий сегодня, нейросетевой программой, которая лишь имитирует интеллект и не способна думать самостоятельно. Он объяснил, что нейросеть просто собирает что-либо, например, песни, из огромных баз данных.

По словам фантаста, ИИ может сымитировать стиль, но при этом не способен сотворить нечто действительно новое. Лукьяненко рассказал, как в рамках эксперимента пытался адаптировать повесть Александра Грина «Алые паруса» в стиле киберпанка и космооперы. Однако тогда нейросеть смогла сделать лишь переработки, а не оригинальные произведения.

«Если попросить нейросеть сочинить неповторимую историю о мечте и любви, она не сделает новую «Ассоль». Она будет с чего-то ее драть», — отметил писатель.

Основатель и руководитель компании «Кибербастион» Владислав Кокунцыков до этого объяснил, как распознать видео, созданные ИИ. По словам специалиста, на такой контент указывают неестественная мимика, «плывущие» детали, странная работа света, несоответствие эмоций голосу, а иногда — слишком идеальная картинка без привычных человеческих огрехов.