Обнаружен новый загадочный «корабль пришельцев»

Система автоматических телескопов Pan-Starrs на Гавайях обнаружила четвертый в истории человечества межзвездный объект, который стремительно движется во внутренние области Солнечной системы, пишет «Комсомольская правда».

© Wikipedia

По данным газеты, ранее были зафиксированы три межзвездных объекта: Оумуамуа в 2017-м; комета Борисова в 2019-м; 3I/ATLAS, известный также как «корабль пришельцев», в прошлом году.

Новый объект, согласно расчетам, в мае 2027 года коснется орбиты Юпитера, затем предположительно покинет Солнечную систему.

Журналисты заметили, что открытие было сделано две недели назад, но астрономы не спешат публиковать данные об открытии.

«Видимо, есть какие-то сомнения, раз подтверждение запаздывает. Впрочем, тот факт, что объект оказался в «кометном» разделе, говорит о том, что кто-то из наблюдателей сообщил о его кометной природе», — пояснил астроном Геннадий Борисов.

Исследователь заметил, что в настоящее время практически нет данных по объектам такого типа, межзвездные гости практически не изучены.

«Инопланетный корабль» оставил свои газы в Солнечной системе

По его мнению, в ближайшее время загадочный объект могут объявить «очередным кораблем пришельцев». Он добавил, что конспирологи только и ждут официального заявления.

Напомним, что 3I/ATLAS заметили 1 июля 2025 года. Астрономы большинства научных заведений планеты предположили, что это комета из другой звездной системы с комой около 24 км в диаметре. Ее возраст может составлять порядка 7,5 млрд лет, она на 3 млрд лет старше Солнца.

Ранее астрофизик из Гарварда Ави Леб предупредил, что межзвездные объекты, такие как 3I/ATLAS, могут представлять значительную опасность.