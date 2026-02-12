Перечислены новые функции iPhone

Новая операционная система для iPhone получит собственного чат-бота и прямое подключение к спутникам. Об этом сообщает издание MacRumors.

Авторы портала перечислили будущие функции iOS, основываясь на инсайдах. Так, одной из главных функций новой ОС будет чат-бот Siri, с которым можно будет общаться. «Это сделает Siri больше похожей на ChatGPT от OpenAI и Gemini от Google», — объяснили журналисты.

Также iOS 27 получит новые функции нейросети Apple Intelligence. Вероятно, искусственный интеллект (ИИ) появится в фирменном приложении «Календарь», а также в сервисе «Здоровье». Последний будет давать советы пользователям iPhone по питанию и здоровому образу жизни. Одной из важных особенностей iOS 27 окажется функция прямого покдлючения к спутникам благодаря новому модему C2.

«Кроме того, iOS 27 будет похожа на Mac OS X Snow Leopard в том смысле, что Apple, по всей видимости, сосредоточится на улучшении качества и базовой производительности», — подытожили авторы.

Ранее стало известно, что продажи смартфонов в Китае рухнули в январе год к году на 23 процента. Однако, в январе 2026-го единственным брендом, смартфоны которого показали рост продаж, стал Apple.