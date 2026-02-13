Представлена клавиатура со встроенным 4K-дисплеем

Китайская компания KeyGo представила клавиатуру KeyGo Gen 2 со встроенным 4K-дисплеем. Устройство сочетает форм-фактор компактной клавиатуры и внешнего монитора, ориентированного на мобильные рабочие сценарии, сообщает портал Liliputing.

© KeyGo

Новинка оснащена складным 13-дюймовым сенсорным IPS-экраном с разрешением 4K и частотой 60 Гц. Яркость панели достигает 300 нит. В сложенном состоянии дисплей закрывает клавиатурный блок как ноутбук.

Устройство поддерживает подключение к устройствам на базе Windows, macOS, Linux, Android и iOS через два порта USB-C. Отмечается, что это не полноценный компьютер, а клавиатура и монитор.

По сравнению с версией первого поколения производитель сократил ход клавиш на 1 мм и добавил поддержку USB Power Delivery мощностью до 65 Вт. Габариты устройства составляют 324,5х142,9х19,3 мм при весе около 1 кг.

Проект запущен на платформе Kickstarter. Стоимость в рамках краудфандинга начинается от $279 (около 21,5 тыс. руб.), первые поставки запланированы на май 2026 года.