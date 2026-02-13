Маск назвал новое ключевое направление работы xAI

Илон Маск объявил о реорганизации xAI — своего стартапа в области искусственного интеллекта — всего через несколько дней после его объединения со SpaceX, ракетно-спутниковым бизнесом миллиардера.

Как пишет The Wall Street Journal, в ходе общего собрания сотрудников Маск подтвердил, что перестройка затронет кадровый состав, и объяснил ее необходимостью стремительного роста компании.

«По мере роста компании естественным образом происходит ее реорганизация по мере масштабирования, — сказал он на встрече. — Поскольку мы достигли определенного масштаба, мы перестраиваем компанию, чтобы она работала более эффективно на этом уровне».

По словам Маска, уходящие сотрудники были «лучше приспособлены к ранним этапам» развития xAI. Двое сооснователей компании — Джимми Ба и Юхуаи (Тони) Ву — подтвердили в постах в X, что входят в число покидающих стартап.

Симулировать корпоративные отношения

На собрании Маск представил новую организационную структуру xAI, разделив компанию на четыре ключевые команды: одна сосредоточится на Grok — фирменном ИИ-чатботе; другая — на модели для программирования; третья — на генерации изображений; четвертая займется проектом под названием Macrohard, направленным на симуляцию программных продуктов с помощью ИИ.

«Проект Macrohard со временем, вероятно, станет нашим самым важным проектом, потому что речь идет об эмуляции целых человеческих компаний», — сказал он.

Маск также заявил, что xAI уже опережает конкурентов в таких областях, как генерация изображений и видео, голосовой искусственный интеллект и прогнозирование, несмотря на то что компания была создана на годы, а в некоторых случаях — десятилетия позже ведущих ИИ-лабораторий. По озвученным на собрании данным, пользователи сейчас создают около 50 млн видеороликов в день с помощью Imagine — инструмента для генерации и редактирования видео, над которым компания начала работать всего полгода назад.

В ближайшие месяцы, добавил он, xAI планирует запустить отдельное приложение XChat, а также новую финансовый сервис XMoney.

Кто будет работать над IPO SpaceX

Ранее в этом месяце SpaceX приобрела xAI в рамках сделки, оценившей трехлетний ИИ-стартап в $250 млрд, а объединенную структуру — в $1,25 трлн.

Как пишет WSJ со ссылкой на источники, Маск сообщил ряду собеседников, что намерен вывести SpaceX на биржу уже к июлю.

По данным газеты, высока вероятность того, что размещение будет курировать один из немногих банкиров, которых Маск «терпит», — Майкл Граймс, инвестбанкир со стажем, многолетний «добытчик» сделок для Morgan Stanley.

Как отмечает издание, ради участия в потенциально крупнейшем IPO и связанных с ним многомиллионных комиссий Граймс вернулся с государственной службы — куда он последовал за Маском в эпоху DOGE — обратно в инвестбанк. В Morgan Stanley он возглавил инвестиционно-банковское подразделение.

SpaceX давно считается «золотой гусыней» среди инвестбанкиров. На прошлой неделе ее оценка взлетела до $1,25 трлн после слияния с xAI. Ожидается, что в ходе размещения компания привлечет десятки миллиардов долларов для финансирования планов по запуску дата-центров в космосе и колонизации Луны.

Если SpaceX привлечет около $40 млрд, как предполагают близкие к компании источники, то примерно дюжина банков — участников сделки — может разделить комиссии на уровне порядка $400 млн, оценивают банкиры, исходя из структуры вознаграждения, сопоставимой с предыдущими мега-размещениями. Крупнейшие доли, как ожидается, получат четыре ведущих банка — Morgan Stanley, Bank of America, JPMorgan и Goldman Sachs, — а также отдельные банкиры, включая Граймса, помогавшие получить мандат.

Связи Маска с Morgan Stanley глубоки: и его управляющий капиталом Джаред Бирчалл, и финансовый директор xAI Энтони Армстронг — выходцы из банка. Сам Граймс, как пишет WSJ, «годами выстраивал отношения с Маском», став одним из немногих банкиров, которых непредсказуемый предприниматель «терпит».

Таксист от инвестбанкинга

Граймс давно известен готовностью идти на крайние меры ради завоевания клиентов. Чтобы получить роль в IPO Facebook в 2012 году, он часами играл в FarmVille — игру на платформе соцсети. А чтобы возглавить консультирование Uber при его размещении в 2018 году, он подрабатывал водителем Uber.

Уроженец Лос-Анджелеса, Граймс изучал инженерное дело в Калифорнийском университете в Беркли, где познакомился со своей будущей женой. По словам работавших с ним людей, он мало похож на стереотипного банкира: скорее «ботаник», глубоко погруженный в новейшие технологии, хотя и склонный к крепким выражениям.

За три десятилетия работы в Morgan Stanley Граймс помог Маску вывести Tesla на биржу в 2010 году, а также сопровождал сделку по покупке Twitter в 2022-м.

При структурировании сделки по Twitter Маск требовал предельно быстрых сроков. По словам человека, участвовавшего в процессе, Граймс поручил своей команде работать в «минутах и часах», а не в днях, чтобы соответствовать темпу миллиардера.

Граймс покинул Morgan Stanley год назад, когда Маск запускал знаменитый Департамент государственной эффективности — DOGE. После этого он возглавил инвестиционный акселератор при Министерстве торговли.