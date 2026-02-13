Эксперты протестировали камеру Xiaomi 17 Ultra

Эксперты DxOMark протестировали камеру нового Xiaomi 17 Ultra и оценили устройство на 166 баллов. Результаты тестирования были опубликованы на сайте лаборатории.

© Xiaomi

С результатом в 166 баллов модель заняла седьмое место и разделила позицию с Oppo Find X9 Pro в общем списке. Если учитывать модели с равным количеством баллов как одну позицию, новинка фактически входит в топ-5.

Для сравнения, прошлогодний Xiaomi 15 Ultra и актуальный флагман Xiaomi 17 Pro Max ранее получали по 159 баллов. Таким образом, Xiaomi 17 Ultra укрепил позиции бренда в сегменте камерофонов.

В тестах устройство набрало 170 баллов за фото и 157 — за видеосъемку. Для сравнения, iPhone 17 Pro, который располагается выше в рейтинге с итоговыми 168 баллами, получил 166 баллов за фото и 172 — за видео.

Отмечается, что Xiaomi 17 Ultra не установил рекордов в отдельных дисциплинах, однако продемонстрировал стабильно высокие показатели без выраженных слабых сторон.