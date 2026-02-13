Apple вновь отложила запуск обновленной Siri

Apple вновь перенесет сроки запуска обновленной версии голосового ассистента Siri на базе ИИ Google Gemini. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Изначально часть новых функций планировалось представить вместе с обновлением iOS 26.4 в марте 2026 года. Однако в ходе тестирования были выявлены проблемы со стабильностью работы ассистента. По данным источников, отдельные возможности теперь перенесены на май, а некоторые — на сентябрь 2026 года.

Среди выявленных недоработок — некорректная обработка запросов, задержки в ответах и перебивание пользователя во время диалога. Также откладывается внедрение расширенного доступа Siri к персональным данным и продвинутых сценариев голосового управления внутри приложений.

Apple впервые анонсировала масштабное обновление Siri с использованием ИИ в 2024 году. С тех пор сроки запуска несколько раз пересматривались. Весна 2026 года рассматривалась как ориентир для полноценного релиза, однако проект вновь столкнулся с техническими сложностями. Появится ли что-то в ближайшей iOS 26.4 Beta, не уточняется.