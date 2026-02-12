Россиянам объяснили, как не быть обманутыми мошенниками из-за проблем с Apple ID

Основатель компании «Интернет-Розыск», эксперт рынка НТИ SafeNet («Сейфнет») Игорь Бедеров объяснил в беседе с RT, как действовать в случае блокировки Apple ID.

«Если вы увидели сообщение о том, что учётная запись заблокирована, и вас просят верифицировать личность, помните, что восстановление доступа — это стандартная процедура KYC (Know Your Customer). Она не означает, что вас внесли в чёрный список навсегда. Вам действительно понадобится загранпаспорт или национальный паспорт. Фотография должна быть цветной, все углы видны, данные читаемы. Заходите в настройки Apple ID: там будет предложение пройти верификацию. Это официальный, единственный легитимный путь», — объяснил специалист.

Если пользователь принципиально не хочёт «светить» паспорт перед Apple (имеет на это полное право) и не привязан к покупкам в этом аккаунте, то он может создать новый Apple ID, отметил Бедеров.

Кроме того, он предупредил, что такие инфоповоды — «золотая жила» для злоумышленников.

Как заявил собеседник RT, если информация о блокировке пришла не из приложения «Настройки», а из смс, мессенджера или электронной почты — это мошенники.

Ранее сообщалось, что владельцы техники Apple в России столкнулись с блокировкой учётных записей из-за совпадения их персональных данных с информацией о лицах, внесённых в ограничительные списки США и Евросоюза.