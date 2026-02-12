Из OpenAI стали увольняться разработчики ИИ из-за запуска рекламы в ChatGPT

В OpenAI начались увольнения сотрудников, работающих над искусственным интеллектом (ИИ), на фоне тестирования рекламных объявлений в ChatGPT. Одна из исследователей – Зои Хитциг – сообщила об уходе из компании после двух лет работы, в течение которых она участвовала в формировании подходов к созданию ИИ-моделей, ценообразованию и ранним стандартам безопасности. Об этом сообщает издание The New York Times (NYT).

По ее оценке, запуск рекламы вызвал сомнения в стратегическом направлении компании. Хитциг отметила, что пользователи в течение нескольких лет формировали уникальный массив откровенных данных, так как воспринимали чат-бот как инструмент без скрытых интересов. По мнению бывшего сотрудника, использование рекламы на основе подобных данных может создать риски манипулирования пользователями, поскольку люди делятся с чат-ботами личной информацией о здоровье, отношениях и мировоззрении.

В OpenAI заявили, что реклама будет четко маркироваться, размещаться в нижней части ответов и не будет влиять на содержание выдачи. При этом Хитциг выразила опасения, что в дальнейшем экономическая модель может стимулировать отход от этих принципов.

В OpenAI подчеркивают, что реклама может стать важным источником дохода, так как разработка и работа ИИ требуют значительных затрат. В отрасли также отмечают, что стоимость подписок на передовые ИИ-сервисы уже достигает $200-250 в месяц, что значительно превышает стоимость обычных цифровых подписок.

Эксперты обсуждают возможные альтернативные модели финансирования, включая перекрестное субсидирование доступа к ИИ за счет корпоративных клиентов, создание независимого контроля за использованием пользовательских данных и передачу управления данными пользователей отдельным структурам, действующим в их интересах. По мнению критиков текущей стратегии, отрасли необходимо искать баланс между доступностью технологий и защитой пользователей от потенциального давления рекламных механизмов.