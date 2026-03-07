Неужели мы «убили» марсианскую жизнь 50 лет назад

В конце 1970-х годов аппараты Viking 1 и Viking 2 стали первыми космическими зондами, которые не просто сфотографировали поверхность Марса, а осуществили биологические эксперименты прямо на планете. Цель заключалась в том, чтобы найти признаки жизни в марсианской почве.

В последние годы вокруг этих старых данных снова разгораются споры. Одни исследователи утверждают, что Viking могли обнаружить что-то живое, но сами же уничтожили это, потому что экспериментальные методы были слишком грубыми. Другие считают, что жизнь на Марсе тогда не была найдена. Чтобы понять суть спора, нужно разобраться в том, что именно делали Viking и какие результаты получили. Подробнее — в материале «‎Рамблера».

Что такое Viking и какие эксперименты они проводили?

Аппараты Viking были запущены в 1975 году и прибыли на Марс в 1976-м. Они работали на поверхности, собирали образцы грунта и проводили серию биологических экспериментов. У них были следующие задачи:

Проанализировать марсианскую почву на наличие органических молекул (основных составляющих жизни); Проверить, реагирует ли почва на добавление питательных веществ так, как это делает живая ткань; Понять, есть ли в почве химические процессы, похожие на метаболизм.

Один из самых обсуждаемых экспериментов назывался Labeled Release (LR). В нем образец грунта подкармливали питательным раствором (по сути, водой с растворенными веществами) и измеряли, выделяется ли газ — это могло бы указывать на биохимическую активность.

Результаты оказались противоречивыми. В одном эксперименте был зарегистрирован выброс газа, который можно было интерпретировать как реакцию. Но одновременно другой ключевой прибор — газовый хроматограф-масс-спектрометр (GC-MS) — тогда не показал ясного следа органических молекул — ключевого признака жизни.

Официальная позиция NASA длительное время звучала так: Viking обнаружили странные химические сигналы, но не нашли убедительных доказательств жизни. Но интерпретация этих данных никогда не была однозначной.

Откуда появилась мысль об уничтожении жизни на Марсе?

Поводом к новой волне обсуждений стала работа астробиолога Дирка Шульце-Макуха. В своей работе, опубликованной в Popular Mechanics, он обращает внимание на два связанных момента:

Viking нашли хлорированные органические соединения (углеродные молекулы с атомами хлора) и тогда их сочли загрязнением, занесенным с Земли. Сегодня мы знаем, что на Марсе вообще-то могут встречаться собственные органические молекулы, в том числе в хлорированной форме — то есть сама категория «хлорорганика» уже не выглядит автоматически земной. Viking-эксперименты добавляли воду к марсианскому грунту. А если гипотетическая марсианская жизнь (если она вообще была) была приспособлена к крайне сухой и соленой среде, то резкое заливание водой могло стать для нее шоком — по аналогии с тем, как некоторые земные микробы гибнут при резкой смене солености или осмотического давления.

Шульце-Макух дополняет эту мысль более общей гипотезой: возможная марсианская клетка могла использовать необычную «внутреннюю химию», например смесь воды с перекисью водорода (H₂O₂), что теоретически помогало бы выживать в холоде и дефиците воды. Такая идея обсуждалась в научной литературе еще раньше — например, в статье Хуткупера и Шульце-Макуха о перекисно-водной гипотезе, описанной в Astrophysics Data System.

Так появилась идея о том, что на самом деле жизнь на Марсе была, но якобы из-за неверно проведенного эксперимент все погибло. Однако научное сообщество активно оспаривает эту гипотезу, так как не было доказано наверняка, что она там существовала.

Необычная химическая активность марсианского грунта может объясняться небиологическими окислительными реакциями. Марс — планета, где поверхностная среда довольно жесткая: ультрафиолет, радиация, реактивные соли. В таких условиях почва может выдавать сигналы, которые похожи на проявление биологической жизни, но на деле являются всего-навсего химической реакцией. Поэтому идея об уничтожении жизни на Марсе остается гипотезой, а не подтвержденным фактом.

