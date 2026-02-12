ИИ раскрыл вековую тайну Рима

Гладкий белый камень римского периода, найденный в Нидерландах, долгое время оставался загадкой для ученых. Теперь с помощью искусственного интеллекта исследователи выяснили, что это древняя настольная игра с определенными правилами, говорится в журнале Antiquity.

На круглом куске известняка вырезаны диагональные и прямые линии разной глубины. Это указывает на то, что по ним передвигали фишки, причем некоторые линии были более изношены.

Археолог Уолтер Крист из Лейденского университета отметил: «Мы видим потертости вдоль линий — именно там, где перемещали фишки». Затем ученые из Маастрихтского университета использовали программу Ludii, обученную правилам более 100 древних игр. Компьютер проанализировал повреждения на камне и предложил несколько вариантов правил.

Однако Деннис Сомерс из Маастрихтского университета предупредил, что Ludii всегда найдет правила, если показать ему узор. Как уточнил он, уверенности в том, что римляне играли именно так, нет. Игра заключалась в том, чтобы за минимальное количество ходов выследить и захватить фигуры противника.