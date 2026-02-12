Samsung Electronics начала массовое производство новой памяти HBM4

Южнокорейская компания Samsung Electronics объявила, что «первой в мире» начала массовое производство и поставки новой памяти HBM4, сообщает The Wall Street Journal.

При этом в компании не уточнили, какие компании стали покупателями этой продукции. к, являющиеся важным компонентом для чипов искусственного интеллекта. Но, говорится в публикации, Samsung Electronics могла бы стать крупным поставщиком HBM4 для Nvidia.

Samsung ожидает роста выручки от продажи HBM-памяти в три раза. Главными конкурентами компании газета называет производителей микросхем памяти SK Hynix и Micron Technology. В первой заявили, что уже закончили разработку HBM4 и готовятся к отгрузке.

Такое быстрое развитие этого рынка HBM-памяти связано с ростом мирового спроса на чипы для искусственного интеллекта, отмечают в The Wall Street Journal.