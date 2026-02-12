Появилось реальное фото фотофлагмана Oppo Find X9 Ultra

В Сети появилось реальное фото грядущего фотофлагмана Oppo Find X9 Ultra. Устройство было в защитном чехле, поэтому полностью дизайн рассмотреть нельзя.

Однако снимок позволяет оценить расположение камер. На фото видно два смартфона — пока неясно, оба ли это прототипы X9 Ultra или только один из них.

Предполагается, что именно модель справа является версией Ultra — у неё больше вырезов под модули. Смартфон получит круглый блок камер, в отличие от Find X9 и X9 Pro, где камеры расположены в углу корпуса.

По слухам, Find X9 Ultra получит: основной модуль на 200 Мп с оптической стабилизацией, сверхширокоугольную камеру на 50 Мп, а также два перископических телеобъектива — на 200 Мп с 3-кратным зумом и на 50 Мп с 10-кратным зумом.

Смартфон будет работать на Snapdragon 8 Elite Gen 5. Ожидается 6,82-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 2K и частотой 120 Гц, а также аккумулятор около 7000 мА·ч с поддержкой быстрой и беспроводной зарядки.

Презентация ожидается в марте.