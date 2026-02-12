Xiaomi выпустила бюджетный аналог Apple AirTag

Компания Xiaomi начала выводить на рынок собственный Bluetooth-трекер Xiaomi Tag, который позиционируется как более доступная альтернатива устройствам для поиска потерянных вещей, включая Apple AirTag. Об этом сообщает издание WinFuture.

© Xiaomi

Трекер уже появился в каталогах ряда европейских ритейлеров, а также на страницах официальных магазинов Xiaomi во Франции и Великобритании. Во Франции рекомендованная цена устройства составляет €18 (примерно 1650 руб. по курсу на 12 февраля 2026 года) за один трекер, при этом у отдельных продавцов цена уже опускается ниже €15 (1375 руб.). Набор из четырех устройств официально оценен в €60 евро (5,5 тыс. руб.). Для сравнения: стоимость AirTag начинается от €30 (2750 руб.).

Xiaomi Tag выполнен в пластиковом корпусе толщиной 7,2 мм и работает от батарейки CR2032 с заявленным сроком службы около одного года до замены. По данным торговых площадок, устройство использует Bluetooth 5.4 и NFC. Поддержка UltraWideBand в представленной версии не подтверждается, хотя ранее в коде HyperOS находили намеки на возможную UWB-версию. Вероятно, данная модификация появится в продаже позже.

Bluetooth-версия трекера может работать с экосистемами поиска устройств Apple Find My и Google Find Hub, что позволяет находить потерянные предметы через устройства на iOS и Android.

На данный момент устройство, судя по информации продавцов, предлагается только в белом цвете.