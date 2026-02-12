Названо число россиян, обрадовавшихся блокировке Telegram

Блокировку мессенджера Telegram позитивно оценили 2% россиян.

Об этом сообщает канал «Осторожно, новости», ссылаясь на данные исследовательского центра «Сидорин Лаб».

«После сообщений о блокировке Telegram в сети появилось около 184 тысяч сообщений. Всего юзеры соцсетей оставили 17 миллионов лайков, репостов и комментариев на сообщения о блокировке ТГ», — сказано в посте.

Как выяснили в центре, мужчины оставляли комментарии чаще, чем женщины. Средний возраст активных пользователей составил 25-39 лет, большинство из них — из Москвы и Санкт-Петербурга.

Только 2% пользователей отреагировали на новость положительно, 47% высказались негативно, 51% — нейтрально. Чаще всего пользователи жаловались на сбои, критиковали решение и обсуждали последствия изменений.

Днем 10 февраля Роскомнадзор подтвердил введение ограничений в Telegram, заявив, что они связаны с нарушениями российских законов, и сообщил о намерении продолжить меры в отношении платформы, если компания не пойдет навстречу регулятору. В ведомстве уточнили, что сервис не блокируется полностью, однако ограничения будут усилены, если Telegram не разместит серверы в стране и не начнет исполнять требования российского законодательства.