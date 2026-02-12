Найдены записи о падении на Землю двух неизвестных межзвездных объектов

Международная группа исследователей обнаружила свидетельства падения на Землю двух новых объектов, прилетевших из-за пределов Солнечной системы. Открытие было сделано в ходе повторного анализа архивных данных Центра изучения околоземных объектов NASA (CNEOS), передает naked-science.ru.

Первым подтвержденным межзвездным гостем, достигшим поверхности планеты, стал метеор CNEOS 2014-01-08, рухнувший в Тихий океан в январе 2014 года. Его аномально высокая скорость — более 40 км/с — указывала на внесолнечное происхождение. В 2023 году экспедиция под руководством гарвардского профессора Абрахама Леба извлекла со дна океана металлические сферулы, окончательно подтвердив гипотезу.

Однако, как выяснили ученые, этот объект был не единственным. В архивах обнаружились еще два тела с аналогичными характеристиками. CNEOS-22 вошел в атмосферу над Тихим океаном 28 июля 2022 года, а CNEOS-25 был зафиксирован 12 февраля 2025 года в районе Новой Земли. Оба двигались со скоростью 45–47 км/с — этого достаточно, чтобы преодолеть гравитацию Солнца и никогда не возвращаться обратно.

Чтобы исключить погрешность измерений, исследователи провели миллион компьютерных симуляций. Все они подтвердили: объекты имеют межзвездную природу. Теперь перед наукой стоит новая задача — найти их фрагменты.