Древнейшее в мире сверло нашли в некрополе Верхнего Египта

В Египте обнаружили самое древнее в мире сверло. Возраст этого инструмента составил 5300 лет. Находка изменила представления археологов об истории инженерного дела. Она показала, что уже в древние времена египтяне использовали сложные в механическом отношении инструменты.

Артефакт нашли около 100 лет назад в некрополе Бадари в Верхнем Египте. Он входил в собрание Музея археологии и антропологии Кембриджского университета. Его долгое время не могли правильно идентифицировать. В 1920-х годах его описали как «маленькое медное шило».

Новое исследование показало, что изделие содержало мышьяк и никель, а также значительное количество свинца и серебра. Микроскопический анализ выявил следы износа, несовместимые с простыми прокалыванием или скоблением. Мелкие бороздки, закругленные края и едва заметный изгиб на конце указали на многократное вращение инструмента.

Согласно выводам ученых, артефакт использовали в качестве сверла для контролируемого бурения, более быстрого, чем при вращении инструмента вручную. Это сверло оказалось на две тысячи лет старше других известных инструментов такого рода.

Также сохранился чрезвычайно хрупкий кожаный ремешок. Он был обернут вокруг древка. По мнению ученых, он был частью системы сверления.

Сверло было одним из важнейших инструментов, позволявших обрабатывать дерево, изготавливать мебель и украшения. Артефакт из Бадари изготовили в период Накада II (3300 по 3200 год до н.э.). Он ознаменовался зарождением централизованного государства, письменности и религии, которые впоследствии стали основой египетской цивилизации, сообщает The Daily Mail.

