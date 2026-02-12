NASA испытало в полете экономящее топливо крыло

НАСА провело первый полет масштабной модели крыла с улучшенным ламинарным (безвихревым) обтеканием.

© NASA

Крыло с естественным ламинарным обтеканием с подавлением поперечных потоков (Crossflow Attenuated Natural Laminar Flow — CATNLF) предназначено для снижения сопротивления и экономии топлива будущих коммерческих самолетов. Его испытания прошли 29 января в Исследовательском центре НАСА им. Армстронга в Калифорнии.

Метровую модель крыла закрепили под фюзеляжем исследовательского самолета F-15B вертикально, как киль, и направили на него измерительные приборы, включая инфракрасную камеру. Полет продолжался примерно 75 минут, за это время специалисты проверили, способен ли самолет безопасно маневрировать с дополнительной конструкцией на борту.

Этот полет открыл серию испытаний CATNLF, в рамках которой запланировано до 15 вылетов. В ходе них конструкцию проверят в различных диапазонах скоростей, высот и летных условий.

«Первый вылет был посвящен в основном расширению летного диапазона. Нам нужно было убедиться в безопасном поведении модели в динамике, прежде чем переходить к исследовательским маневрам», — пояснила Мишель Банчи, ведущая исследовательница проекта.

В полете были выполнены несколько маневров — развороты, фиксация режимов и плавные изменения тангажа — на высоте от 6 до 10 километров. Первые данные об аэродинамических характеристиках модели подтвердили, что она работает в соответствии с расчетами.

«CATNLF предлагает практичный способ добиться ламинарного обтекания крупных стреловидных поверхностей — крыла или оперения. Именно такие элементы дают наибольший потенциал экономии топлива», — подчеркнула инженер.

По ее словам, предварительные результаты показывают, что обтекание модели практически полностью совпало с компьютерными прогнозами.

Нынешние летные испытания опираются на предыдущие этапы работы: цифровое моделирование, продувки в аэродинамической трубе, наземные тесты и скоростные рулежки. НАСА продолжит полеты для сбора исследовательских данных, которые позволят точнее оценить перспективы применения технологии CATNLF в будущих коммерческих авиалайнерах.