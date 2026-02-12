Ближе к Богу — за деньги: что скрывали средневековые могилы

Международная группа исследователей изучила 939 скелетов с пяти средневековых кладбищ Дании и пришла к неожиданному выводу. Людей, страдавших туберкулезом, зачастую хоронили на престижных участках, а не изолированно. Результаты работы ставят под сомнение устоявшееся мнение о повсеместном отчуждении больных в ту эпоху, сообщает phys.org.

Анализ показал, что реакция на различные заболевания в средневековом обществе была неоднородной. В отличие от проказы, которая несла явные внешние признаки и часто вела к сегрегации, туберкулез не ограничивал социальную жизнь больных и не вызывал массовой стигматизации.

Особенно ярко эта тенденция проявилась в городах. В Рибе треть захоронений в секторах с низким статусом принадлежала людям с туберкулезом. Однако на кладбище Дроттен почти половина могил в элитных зонах оказалась туберкулезными — умерших от этой болезни хоронили рядом с остальными прихожанами.

Ученые подчеркивают, что говорить о тотальной изоляции инфекционных больных в Средние века некорректно. Для восстановления полной картины потребуются дополнительные раскопки и геномные исследования.