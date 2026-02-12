NASA засекло странное свечение у межзвездного 3I/ATLAS

Космический телескоп SPHEREx, созданный для масштабного обзора неба, временно сменил приоритеты и направил зеркала на межзвездного гостя. В декабре прошлого года он запечатлел объект 3I/ATLAS — третью комету, прибывшую в Солнечную систему из другой звездной системы, передает phys.org.

Используя способность различать 102 длины волны инфракрасного излучения, аппарат проанализировал газовую оболочку кометы. Спектрометр выявил в коме водяной пар, углекислый газ, пыль и органические молекулы. Это первый случай, когда состав внесолнечного тела удалось изучить с таким уровнем детализации.

После того как в октябре 3I/ATLAS скрылся за Солнцем, астрономы прогнозировали, что при максимальном сближении со звездой газовыделение усилится. Наблюдения подтвердили это и помогли понять, из чего состоит ядро пришельца.

Данные позволят не только восстановить историю путешествия кометы, но и найти следы сложных органических соединений — кирпичиков жизни, которые могли зародиться в другой звездной системе.

