В Кремле переадресовали вопрос об ограничениях Telegram

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о том, продолжат ли ограничивать работу Telegram в России. Его слова приводит ТАСС.

Официальный представитель Кремля заявил, что вопрос о том, будут ли принимать меры в отношении мессенджера, нужно задать Роскомнадзору.

Ранее спикер Государственной думы Вячеслав Володин пообещал изучить правовые основы для ограничения Telegram. Так, он попросил депутата от КПРФ Алексея Куринного подготовить протокольный отчет об этом, и заявил, что рассмотрит его.

До этого Песков высказался о мерах в отношении мессенджера. Он подчеркнул, что Роскомнадзор ограничивает работу платформы, так как она не выполняет российские законы.