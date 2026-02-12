В Индии нашли уникальный 2300-летний саркофаг на двенадцати ножках

В Паллавараме, пригороде Ченнаи в штате Тамилнад, археологи сделали уникальную находку: терракотовый саркофаг возрастом около 2300 лет. Его обнаружило Археологическое управление Индии (ASI) на глубине примерно двух метров под поверхностью земли.

© Naukatv.ru

Гроб выполнен из обожженной глины и имеет длину 170 сантиметров, ширину 45 сантиметров и глубину около 50 сантиметров. Особенностью конструкции стали двенадцать тщательно выточенных ножек, на которых установлен саркофаг, что делает его единственным в своем роде.

Доказательство развитого общества

Главный археолог ASI Амва Субраманьям считает, что находка указывает на существование оседлого и технологически продвинутого сообщества еще в III веке до н.э.

«Этот терракотовый гроб свидетельствует о наличии оседлого общества, способного создавать сложные керамические погребальные изделия», — пояснил он.

Форма, аккуратность и прочность конструкции говорят о высоком уровне мастерства и понимании погребальной архитектуры.

Считается, что саркофаг был частью ритуала захоронения, характерного для мегалитической культуры региона. Это время в Южной Индии характеризовалось развитием городских центров, торговлей с соседними территориями и культурным обменом. Такие изделия подтверждают, что местные жители вели организованный образ жизни, обладали технологическими навыками и не были кочевниками.

© Archaeological Survey of India

Традиции и технологии прошлого

Терракотовый гроб из Паллаварама демонстрирует не только мастерство изготовления, но и сложное понимание ритуалов и эстетики древних обществ. Двенадцать ножек могли символизировать религиозные или астрономические представления, а выбор обожженной глины обеспечивал долговечность конструкции. Похожее внимание к деталям встречалось и в других древних обществах Южной Индии, где использовались керамические изделия для хранения, ритуалов и погребений. Подобные находки помогают реконструировать технологические и культурные практики, которые иначе оставались бы неизвестными.

Паллаварам давно считается археологически значимым местом. Более 140 лет назад британский ученый Александр Ри обнаружил здесь другой древний гроб, что подтверждает историческую ценность холмов. Однако систематические раскопки долгое время не проводились из-за споров о собственности на землю.

Находка подтверждает, что уже более двух тысяч лет назад здесь существовали высокоорганизованные общества с продвинутыми технологиями керамического производства, развитой культурой и сложными ритуальными практиками.