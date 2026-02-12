Xiaomi может отказаться от Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro в массовых флагманах

В индустрии смартфонов намечается сдвиг в подходах к оснащению флагманских устройств, что может отразиться на грядущих новинках Xiaomi. Причина кроется в растущих затратах на ключевые компоненты, включая чипсеты Qualcomm и модули памяти, а также в переходе на более дорогостоящий 2-нм техпроцесс TSMC. В связи с этим, по слухам, большинство моделей новой линейки Xiaomi могут получить либо стандартный Snapdragon 8 Elite Gen 6, либо альтернативный MediaTek Dimensity 9600, тогда как более продвинутая версия Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro, вероятно, станет эксклюзивом для топовой модели Ultra. Об этом сообщает издание pepelac.news.

Инсайдеры указывают, что Qualcomm планирует позиционировать версию Pro как решение для ультра-премиального сегмента, что делает её менее привлекательной для массовых флагманов из-за высокой цены. Ранее стоимость предыдущего поколения флагманского чипа могла достигать около 280 долларов, а переход на 2-нм техпроцесс лишь усугубляет финансовое бремя. Базовая модель Xiaomi, а также версии Pro и Pro Max, по данным источников, могут дебютировать осенью без Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro, в то время как Xiaomi 18 Ultra, ориентированный на максимальную производительность, скорее всего, получит именно этот чип.

Версия Pro, как предполагается, предложит увеличенный объём кэш-памяти и более производительную графику, но даже такие преимущества могут оказаться недостаточными для массового внедрения на фоне роста цен на кремниевые пластины и оперативную память. Рынок смартфонов становится всё более чувствительным к затратам, вынуждая даже крупных производителей искать баланс между производительностью и рентабельностью. Если информация подтвердится, Xiaomi сделает ставку на оптимизацию, оставив максимальную конфигурацию только для самой дорогой модели линейки.