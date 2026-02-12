В Госдуме оценили вероятность блокировки Google в России

Заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов допустил возможность блокировки Google в России. Об этом он заявил в интервью радиостанции «Говорит Москва».

По его оценке, технически такие меры реализуемы, однако в текущий момент они могут быть не приоритетными.

«На мой взгляд, это вполне технически реализуемо», – сказал Свинцов.

По мнению депутата, Роскомнадзор может дождаться возвращения компании на российский рынок, чтобы взыскать с нее задолженность. Долг Google перед российскими телеканалами составляет 91,5 квинтиллиона рублей. Речь идет о неустойке за блокировку каналов российских телевещателей на платформе YouTube.

Андрей Свинцов избран в Госдуму в составе федерального списка кандидатов, выдвинутого партией ЛДПР. Прежде Свинцов рекомендовал Павлу Дурову завести юрлицо в России, чтобы снять блокировку с Telegram.