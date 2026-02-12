В России высказались за обязательную маркировку ИИ-контента

В ближайшие годы к рынку ИИ-контента будут предъявляться более формальные требования со стороны государства. Такой прогноз в интервью РИАМО дал эксперт в области искусственного интеллекта и цифровых технологий Максим Рыбальченко.

По его мнению, без контроля будет расти не только уровень мошенничества, но и потеря доверия к цифровому контенту.

«Нужна ли обязательная маркировка? На мой взгляд — да, особенно для визуального и аудиоконтента, который легко принять за реальный, потому что, когда человек понимает, что перед ним синтетический контент, он иначе его воспринимает и не принимает эмоциональные решения на основе вымышленных историй», — сказал специалист.

Эта тема уже обсуждается на экспертном уровне, но до четких и понятных правил пока далеко, добавил он.

Основатель и руководитель компании «Кибербастион» Владислав Кокунцыков до этого объяснил, как распознать ИИ-видео. По его словам, это неестественная мимика, «плывущие» детали, странная работа света, несоответствие эмоций голосу, а иногда — слишком идеальная картинка без привычных человеческих огрехов.