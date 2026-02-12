В Китае разработали «убийцу» спутников Starlink

Китайские ученые представили разработку в сфере энергетических систем для перспективных комплексов, способных воздействовать на объекты на орбите. Об этом сообщили профильные издания, освещающие научные исследования.

Речь идет о компактном генераторе под обозначением TPG1000Cs. Установка способна выдавать мощность до 20 гигаватт в течение одной минуты. Ранее аналогичные устройства удерживали пиковую мощность не более трех секунд.

По данным разработчиков, добиться таких показателей удалось за счет изменения конструкции. Вместо традиционной прямой схемы применена двойная U-образная структура, позволяющая эффективнее распределять и циркулировать энергию внутри системы. Это сократило габариты примерно вдвое при сохранении производительности.

Длина генератора составляет около четырех метров, масса — около пяти тонн. Корпус выполнен из алюминиевого сплава. Разработчики заявляют, что установка может размещаться на различных платформах, включая автомобильные шасси, авиацию и космические аппараты.

Система способна формировать до 3000 высокоэнергетических импульсов за один цикл работы. По данным испытаний, уже произведено более 200 тыс. импульсов, что свидетельствует о стабильности конструкции. Повышению эффективности способствовал переход на изоляционное масло с улучшенными характеристиками, увеличившее емкость накопления энергии.

Согласно расчетам, даже наземный комплекс мощностью 1 гигаватт теоретически способен нарушать работу спутниковых систем связи типа Starlink или выводить аппараты из строя. В публикациях подчеркивается, что разработка может рассматриваться как элемент противоспутниковых технологий.