Космонавт усомнился в скорой роботизации полетов в космос

Технологии ИИ пока не достигли необходимого уровня развития.

В случае возникновения внештатной ситуации потребуется участие человека. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказал космонавт-испытатель отряда космонавтов «Роскосмоса» Алексей Зубрицкий.

«Мне кажется, до этого ещё далеко. Если привести пример с теми же беспилотными такси, то да, есть беспилотные такси, в которых отсутствует водитель. Но в случае внештатной ситуации всё равно нужен человек. Это такси будет доставлено на станцию техобслуживания, и всё равно человек будет этот автомобиль обслуживать. В случае с космосом — либо должен быть завод с роботами, который в случае внештатной ситуации сможет починить модуль или обслужить систему. Но на данный момент, если всё работает штатно, то да, можно сказать, что человек не нужен, а если что-то пойдёт не так, то нужен человек. Мы не на том этапе развития искусственного интеллекта для того, чтобы существовала автономная база или станция».

Ранее Илон Маск допустил встречу с инопланетянами во время исследования космоса. Американский предприниматель и миллиардер заявил, что есть вероятность столкнуться с внеземными цивилизациями во время изучения различных звёздных систем.