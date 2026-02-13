Экипаж МКС с российским космонавтом стартовал с космодрома в США

Экипаж Международной космической станции (МКС) с российским космонавтом Андреем Федяевым стартовал с космодрома на мысе Канаверал в США, передает ТАСС.

Запуск ракеты-носителя Falcon 9 с кораблем Crew Dragon состоялся в 05:15 по местному времени (13:15 по московскому. – Прим. ред.) со стартового комплекса 40.

В составе экипажа, помимо Федяева, находятся еще трое его коллег: американские астронавты Джессика Меир (командир экипажа) и Джек Хэтэуэй, а также представительница Европейского космического агентства, француженка Софи Адено.

Прибытие на МКС ожидается 14 февраля около 23:15.

Готовность Федяева к полету на МКС ранее подтверждала комиссия. В ее состав вошли представители различных организаций, таких как "Роскосмос", Центр подготовки космонавтов, корпорация "Энергия", Центр Хруничева и Институт медико-биологических проблем.

Уточнялось, что экспедиция космонавта пройдет в рамках соглашения о перекрестных полетах, подписанного госкорпорацией "Роскосмос" и NASA.