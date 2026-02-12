Apple начала блокировать учетные записи россиян

Компания Apple начала блокировать учетные записи пользователей, чьи имена совпадают с теми, кто попал в санкционные списки США и ЕС. По данным Shot, из-за этого своих Apple ID могут лишиться порядка 10 тысяч россиян.

По словам владельцев iPhone, им теперь требуется подтвердить личность и прислать фото паспорта в настройках профиля — без этого покупки в App Store невозможны. В Game Center ограничен доступ к играм, а многие пользователи не могут открыть облачную фотогалерею iCloud.

Из-за этого владельцы заблокированных Apple ID пытаются отвязать устройство, чтобы создать новый аккаунт.

Под подозрение у Apple попадают аккаунты, чьи имя и фамилия совпадают с данными из санкционных списков. По словам экспертов, это связано с автоматической проверкой по базам санкционных лиц, уточняется в публикации.

Ранее россияне начали жаловаться на проблемы с зарядкой техники Apple из Европы. По их словам, при подключении некоторых устройств выбивает пробки в щитках, а гаджеты выходят из строя. Чаще всего жалобы касаются iPad и MacBook, привезенных из-за границы.