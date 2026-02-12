Нейросеть пришлось отучать от мата после общения с клиентами компании ЖКХ

Нейросеть пришлось отучать от мата на протяжении месяца после общения с клиентами компании ЖКХ, заявил президент Национального объединения организаций в сфере технологий информационного моделирования (НОТИМ) Михаил Викторов.

«В первый месяц разработчики отметили такую коллизию, что нейросеть научилась мату. Но, как это говорится, с кем поведёшься... Пришлось устранять. Но тем не менее это показатели активной работы с нашими гражданами», — цитирует его ТАСС.

Ранее в Кремле заявили, что следят за повышением квартплаты — повышение цен на услуги ЖКХ не должно быть резким.