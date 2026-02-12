Число жалоб на работу Telegram в России продолжает снижаться

Число жалоб российских пользователей на работу мессенджера Telegram утром 12 февраля продолжает снижаться, свидетельствуют данные сервиса Downdetector.

По данным сервиса на 10:10 мск, за последний час на работу сервиса пожаловались 129 пользователей. Согласно данным портала "Сбой.РФ", на 10 февраля, количество жалоб на мессенджер превысило 12,5 тыс., за 11 февраля их число составляло 1 798, а с начала текущих суток пользователи сообщили о сбоях 243 раза.

В Роскомнадзоре 10 февраля 2026 года сообщили, что Telegram по-прежнему не исполняет требования российского законодательства, в связи с чем работа по его ограничению будет продолжена. В августе 2025 года Роскомнадзор ограничил звонки через мессенджер. По версии ведомства, Telegram использовался для обмана, вымогательства денег и киберпреступлений.

Ранее гендиректор информационно-аналитического агентства Telecom Daily Денис Кусков в беседе с ТАСС выразил мнение, что Роскомнадзор может тестировать различные варианты блокировки Telegram, поэтому жалобы на сбои могут идти волнами.