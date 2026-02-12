Apple срочно закрыла критическую уязвимость в iOS

Apple вчера вечером выпустила обновления своих ОС. Среди них стоит отметить патчи для устройств iPhone и iPad, закрывающие критическую уязвимость нулевого дня, которая уже используется в реальных атаках. Речь идёт о баге с идентификатором CVE-2026-20700.

По словам Apple, эксплойт применялся в «очень сложной атаке» против конкретных людей.

Такая формулировка у Apple появляется нечасто; как правило, она подразумевает целевые кибератаки уровня коммерческого шпионского софта. Обнаружили проблему специалисты Google Threat Analysis Group (TAG) — команды, которая как раз охотится за правительственными кибергруппами.

Атаки, скорее всего, были направлены на журналистов, дипломатов, активистов или других «интересных» для разведки персон, а не на массового пользователя.

Уязвимость находится в dyld — это динамический загрузчик библиотек, один из базовых компонентов iOS и iPadOS. Он отвечает за то, чтобы при запуске приложения система корректно подгружала нужные библиотеки и фреймворки.

Проблема в том, что из-за ошибки злоумышленник с возможностью записи в память мог добиться выполнения произвольного кода. Проще говоря, встроить свои инструкции в процесс загрузки приложения и обойти защитные механизмы.

Apple прямо указывает, что CVE-2026-20700, вероятно, использовалась в составе более широкой цепочки эксплуатации. Одновременно были закрыты ещё две уязвимости — CVE-2025-14174 и CVE-2025-43529. Судя по всему, атакующие комбинировали несколько багов, чтобы обойти современные механизмы защиты.

Патч уже доступен в составе iOS 26.3 и iPadOS 26.3. Обновление касается широкого списка устройств:

iPhone 11 и новее;

iPad Pro 12,9″ (3-го поколения и новее);

iPad Pro 11″ (1-го поколения и новее);

iPad Air 3-го поколения и новее;

iPad 8-го поколения и новее;

iPad mini 5-го поколения и новее.

С учётом подтверждённой эксплуатации откладывать обновление точно не стоит. Чтобы установить патч, достаточно зайти в «Настройки» → «Основные» → «Обновление ПО» и установить iOS 26.3 или iPadOS 26.3.

Даже если атака была таргетированной, практика показывает: инструменты, созданные для точечных операций, рано или поздно могут утечь или масштабироваться. В таких случаях лучшая стратегия — просто обновиться и закрыть вопрос.