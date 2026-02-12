Обнаружены гены, существовавшие до появления жизни на Земле

Ученые обнаружили гены старше «общего предка всей жизни» на Земле
Ученые обнаружили гены, которые существовали еще до последнего общего предка всех живых существ на Земле, известного как LUCA.
Эти находки открывают редкую возможность заглянуть в самые глубокие этапы эволюции. Результаты исследования опубликованы в журнале Cell Genomics.
«Хотя LUCA — самый древний организм, доступный для эволюционного анализа, некоторые его гены были гораздо старше», — отмечает Аарон Голдман из Оберлинского колледжа.
Его коллеги Грег Фурнье и Бетюль Качар исследовали древние семейства генов, кодирующих белки, чтобы понять, как зарождалась жизнь на Земле.
Гены, пережившие миллиарды лет
Особый интерес представляют универсальные паралоги — дублированные гены, встречающиеся во всех современных ветвях жизни. Они появились до разделения бактерий, грибов, растений и животных. Такие гены указывают на механизмы, которые использовались еще древними одноклеточными организмами, предшествовавшими LUCA.
«Следуя за универсальными паралогами, мы можем реконструировать ранние этапы жизни с современными научными методами и проверить гипотезы о том, как формировались первые клетки», — объясняет Качар.
Со временем многие из этих генов исчезли или изменились из-за эволюционных процессов и горизонтального переноса, что делает каждый обнаруженный паралог особенно ценным.
Древние ферменты и молекулярные системы
Некоторые из этих древних генов отвечают за важные функции в клетке, например за сборку белков и поддержание целостности мембран. Среди них особое место занимают ферменты аминоацил-тРНК-синтетазы, которые соединяют аминокислоты с транспортными РНК, чтобы строить белки. Предки этих ферментов существовали еще до появления LUCA, что говорит о том, что первые формы жизни уже использовали аминокислоты для создания белков задолго до того, как сформировался современный генетический код.
«Эти результаты подтверждают, что переход к современному генетическому коду был сложным процессом, включавшим коэволюцию с путями биосинтеза аминокислот», — пишут авторы.
Универсальные паралоги демонстрируют, какие молекулярные системы сохранялись миллиарды лет и обеспечивали стабильность биологических процессов.
LUCA и экосистема древней Земли
Ученые предполагают, что LUCA жил в рамках умеренно продуктивной экологической системы, взаимодействуя с другими микроорганизмами. Его биология остается предметом дискуссий, включая вопросы о простоте или сложности этих организмов. Исследование древних генов позволяет понять не только LUCA, но и то, какие механизмы существовали до него.
Среди наиболее ценных находок — дублированные белковые семейства, участвующие в трансляции, производстве ферментов и поддержании мембран. Они дают ключ к пониманию того, как жизнь на ранней Земле могла адаптироваться и развиваться, несмотря на экстремальные условия.
Значение открытий
История универсальных паралогов — единственная информация о первых клеточных линиях. Их изучение позволяет реконструировать самые ранние этапы биологии, выявить фундаментальные молекулярные системы и понять, какие механизмы позволили жизни выжить миллиарды лет назад.
«Эти гены дают шанс превратить глубокие загадки эволюции в реальные открытия», — заключает Качар.
Результаты исследования подчеркивают, что даже до LUCA жизнь на Земле имела сложные молекулярные системы, которые заложили основы для возникновения всех современных организмов.