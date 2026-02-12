Россияне потратили сотни миллиардов рублей на телевизоры в 2025 году

По итогам 2025 года объем рынка телевизоров и смарт-мониторов в России превысил 218 млрд рублей, а всего было продано около 7,2 млн устройств. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе «М.Видео», ссылаясь на исследование ICMR («ГФК-Русь»).

Лидерами по количеству проданных устройств стали бренды массового сегмента, при этом наиболее заметные позиции сохранял Haier. Значительные доли продаж также сформировали Hisense, Xiaomi и TCL, представленные моделями различных ценовых категорий и уровня функциональности.

В денежном выражении рынок формировали технологичные бренды и экосистемные решения, где по объему выручки лидировали Haier, Samsung, TCL и Hisense. В этом сегменте чаще покупали устройства с высоким разрешением, современными типами матриц, поддержкой стриминговых сервисов и интеграцией с системами умного дома.

Основную долю продаж составили телевизоры среднего ценового сегмента. Наиболее востребованными оказались устройства стоимостью от 10 до 20 тыс. рублей, на которые пришлось около трети продаж в штуках. При этом более половины покупателей выбирали модели дороже 20 тыс. рублей, что отражает интерес к технике с расширенными возможностями, увеличенной диагональю и улучшенным качеством изображения.

Наибольший спрос на телевизоры и смарт-мониторы традиционно фиксировался зимой и во время крупных распродаж. Пиковые продажи в 2025 году пришлись на январь, ноябрь и декабрь, а также на начало летнего сезона.