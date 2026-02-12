Замедление Telegram привело к проблемам у разработчиков приложений

Замедление Telegram создало проблемы для разработчиков мобильных приложений, сообщили участники рынка. По их словам, компании столкнулись с трудностями при тестировании продуктов.

Представители отрасли пояснили, что после ухода зарубежных сервисов Telegram стал одним из основных инструментов передачи тестовых сборок приложений, которые еще не размещены в App Store и Google Play. Через мессенджер такие версии направлялись тестировщикам и сотрудникам для проверки.

Часть компаний перешла на собственные решения, однако некоторые по-прежнему используют Telegram в процессах разработки. Они считают, что замедление сервиса создает для бизнеса существенные риски.

Кроме того, участники рынка отметили возможный рост затрат на привлечение пользователей. Ранее Telegram использовался как альтернатива СМС для отправки кодов авторизации: одно сообщение обходилось примерно в пять рублей, тогда как СМС стоит более 40 рублей, передает РБК.

10 февраля в работе Telegram произошел масштабный сбой, наибольшие трудности возникли у пользователей мобильного приложения. Позднее Роскомнадзор подтвердил информацию о введении ограничений работы мессенджера. Ведомство отметило, что будет и дальше вводить эти ограничения.