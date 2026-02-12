Создатели WhatsApp* отреагировали на полную блокировку сервиса в России

11 февраля домен мессенджера WhatsApp* полностью исчез из DNS-серверов Роскомнадзора. Это значит, что сервис удалили из Национальной системы доменных имён, который отвечает за доступ к сайтам на территории России.

Спустя некоторое время создатели мессенджера отреагировали на полноценную блокировку WhatsApp в стране. Разработчики признали факт ограничений со стороны РКН и заявили, что продолжают делать всё возможное, чтобы сервис каким-либо образом работал в РФ и дальше.

«Сегодня российские власти попытались полностью заблокировать WhatsApp в попытке заставить людей перейти на государственное, не защищённое от слежки приложение. Старания изолировать более 100 миллионов пользователей без права на частное и безопасное общение — это шаг назад, который может привести только к снижению безопасности людей в России. Мы продолжаем делать всё возможное, чтобы пользователи оставались на связи».

Блокировка WhatsApp в России началась ещё в августе 2025 года, когда в стране стали недоступны звонки внутри приложения. После этого сервис сильно замедлили, после чего и последовала полноценная блокировка на территории РФ.

* Принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена