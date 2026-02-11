Аналитики ожидают падения рынка смартфонов из-за резкого роста цен на чипы памяти

Дефицит чипов памяти может привести к заметному сокращению поставок смартфонов в мире в 2026 году. По прогнозу аналитиков TrendForce, глобальные поставки устройств могут снизиться примерно на 10%, до около 1,135 млрд смартфонов за год.

Аналитики допускают и более негативный сценарий, при котором падение может достичь 15%. В этом случае мировые поставки могут составить около 1,061 млрд устройств. При этом в 2025 году рынок завершил год с ростом примерно на 2%, а объем поставок оценивается на уровне 1,24-1,26 млрд смартфонов.

Одновременно ожидается рост средней стоимости смартфонов. Если ранее память составляла около 10-15% себестоимости устройства, то теперь этот показатель оценивается в 30-40%.

Влияние подорожания памяти будет различаться в зависимости от вендора. Производители с вертикальной интеграцией и собственным производством памяти находятся в более выгодном положении, тогда как бренды, ориентированные на массовый сегмент и чувствительные к цене устройства, могут столкнуться с более сильным давлением издержек.