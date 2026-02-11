Земля близка к превращению в "неуправляемый парник"

Международный коллектив климатологов пришел к выводу, что сразу 16 ключевых климатических индикаторов близки к тем значениям, которые переведут климат Земли в неустойчивое состояние и превратят ее в "неуправляемый парник". Это следует учитывать при проработке мер по борьбе с глобальным потеплением, сообщила пресс-служба Университета штата Орегон (OSU).

"Переход каждого из этих индикаторов через "точку невозврата" сильно повлияет на климат Земли. К примеру, если круговая система течений в Атлантике ослабнет, на что указывают многие признаки, то джунгли Амазонки могут перейти через аналогичную точку и превратиться в саванну. Это приведет к выделению больших количеств парниковых газов, что усилит глобальное потепление и непредсказуемо повлияет на другие системы", - заявил профессор OSU Уильям Риппл, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Как отмечают климатологи, климат Земли стабилизировался примерно 11 тысяч лет назад после серии колебаний между ледниковыми периодами и межледниковыми "оттепелями" длиной примерно в миллион лет. В последние годы возникла угроза повторной дестабилизации климатического режима планеты, что связано с быстрым ростом концентрации парниковых газов в атмосфере Земли и другими следствиями деятельности человека.

Для оценки вероятности этой дестабилизации ученые всесторонне изучили состояние большого числа взаимосвязанных крупных климатических систем, перемены в работе которых будут оказывать влияние на климат всей планеты в целом. Проведенный исследователями анализ показал, что сразу 16 подобных систем могут уже в ближайшее время пережить резкие изменения, что приведет к радикальной дестабилизации климата Земли.

По словам климатологов, две подобные системы, включающие ледники Гренландии и Западной Антарктики, уже сейчас переживают подобные необратимые радикальные перемены облика, а еще три, включающие вечную мерзлоту в приполярных регионах, горные ледники и влажные тропические леса Амазонки, вплотную приблизились к этой климатической "точке невозврата".

При этом исследователи отмечают, что перемены в работе 10 из 16 климатических систем будут сопровождаться ростом температуры и увеличением выбросов парниковых газов. В результате этого климат Земли перейдет в режим "неуправляемого парника", что существенно усложнит борьбу с глобальным потеплением. Это подчеркивает необходимость скорейшей реализации мер, которые позволили бы удержать значительную часть этих систем от перехода через "точку невозврата", подытожили ученые.