Перечислены риски при покупке восстановленного iPhone

На рынке можно найти в продаже неофициально восстановленные смартфоны Apple, покупать которые опасно. Об этом сообщает профильное издание iPhones.

Авторы объяснили, что Apple ремонтирует бывшие в употреблении iPhone и повторно выводит их на рынок — подобные устройства можно покупать. Однако часто в продаже появляются телефоны, которые были отремонтированы или восстановлены неофициально. В материале специалисты перечислили риски при покупке подобных гаджетов.

В отличие от восстановленных официально, отремонтированные кустарным образом аппараты не имеют никакой гарантии. Журналисты рассказали, что крайне часто их покупатели сталкиваются с проблемами — на iPhone могут не работать Face ID или дисплей, возникают проблемы с аккумулятором и прочими компонентами устройства.

«Соблазн купить восстановленный iPhone, который дешевле нового, но при этом практически не отличается от него и имеет такую же гарантию, всегда есть», — отметили авторы.

По их словам, неофициально восстановленный смартфон может сломаться через несколько месяцев после покупки, и ремонтировать его не захотят ни в одном серьезном сервисном центре.

В начале февраля корпорация Apple начала продавать восстановленные смартфоны серии iPhone 16. Модели доступны со скидкой 12-22 процента.