Самый крупный за последний год астероид пролетит рядом с Землей 14 февраля

Самый крупный за последний год астероид километрового размера пролетит 14 февраля мимо Земли. Об этом сообщила пресс-служба Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

Как сообщили ученые, астероид пролетит на безопасности расстоянии от нашей планеты — он будет в нескольких миллионах километров от Земли. По оценкам специалистов, это небесное тело является самым крупным из всех, что пролетали за последний год рядом с планетой. Реальной угрозы для Земли астероид не представляется и выделяется только своими огромными размерами, подчеркнули ученые. Они добавили, что вероятность столкновения объекта с Землей равна нулю.

В ИКИ РАН сообщили, что ближайший крупный объект, который по оценкам Европейского космического агентства, имеет ненулевую вероятность падения на Землю, — это астероид 2017 SH33. Он также имеет размер около одного километра. По результатам моделирования существует примерно один шанс на 150 миллионов, что этот астероид упадет на Землю 30 апреля текущего года.

Самую высокую вероятность столкнуться с Землей в 2026 году, по тем же данным, имеет 10-метровый камень 2013 TP4. Шансы такого развития событий оцениваются 1 к примерно 45 тысячам.