Найден уникальный домашний алтарь времен Римской империи

В самом сердце немецкого города Кёльн археологи совершили сенсационное открытие, не имеющее аналогов. Под Ратушной площадью, на месте будущего подземного музея, обнаружен идеально сохранившийся римский домашний алтарь II века — ларарий, а также монументальная лестница I века и фундамент позднеримской базилики. Эти находки впервые позволяют увидеть, как выглядела частная религиозная жизнь в резиденции римского губернатора на границе империи.

Строительная площадка в центре Кельна, подготовленная для прокладки подземного маршрута посетителей музея Мика преподнесла учёным подарок, который случается раз в столетие. Под многометровыми слоями городской застройки, на месте бывшей римской колонии Клаудия Ара Агриппиненсиум (современный Кёльн), обнаружен комплекс исключительной сохранности.

Центральная находка —домашнее святилище, посвящённое богам-покровителям семьи — Ларам. В Средиземноморье такие алтари, застывшие в вулканическом пепле Помпей, хорошо известны. Но к северу от Альп это первый архитектурно сохранившийся экземпляр, а не разрозненные фрагменты.

Алтарная ниша, обнаруженная на территории бывшего роскошного дворца римского наместника провинции Нижняя Германия, сохранила видимые следы оригинальной настенной росписи. Над нишей и по бокам от неё видны крошечные отверстия от гвоздей: когда-то здесь крепились праздничные гирлянды.

«Чёткая линия излома под нишей указывает место, где стоял алтарный стол — и сама каменная плита была найдена тут же, в ходе раскопок. Её планируют водворить на историческое место», — замечают археологи.

По их словам, это редчайшая возможность реконструировать не просто предмет, а архитектурный объём, в котором происходили ежедневные ритуалы. Руководитель раскопок Майкл Вихен подчёркивает: сохранность конструкции, а не обломков, делает этот ларарий уникальным свидетельством частной религиозной практики в высших эшелонах римской администрации на далёкой северной границе.

Однако алтарь — лишь часть грандиозной картины. Чуть глубже археологи обнаружили римскую лестницу конца I века нашей эры. Она соединяла нижнюю террасу, спускавшуюся к Рейну, с верхней частью комплекса претория. Лестницы практически никогда не сохраняются в римских памятниках Северной Европы — обычно до наших дней доходят лишь фундаменты. Здесь же уникальную сохранность обеспечила искусственная насыпь вдоль древнего рейнского склона, которая уже в античности погребла под собой ранние сооружения, укрыв их от позднейших строительных перестроек.

«Куда именно вела эта лестница, пока остаётся загадкой, но само её существование даёт бесценные данные о вертикальной планировке римского Кельна, ранее известной лишь по письменным источникам», — поясняют исследователи.

Третьим ключевым элементом стал фундамент апсиды позднеримской базилики IV века. Толщина стен достигает четырёх метров. При ближайшем рассмотрении оказалось, что монолитная масса римского бетона состоит из тщательно уложенных прослоек вулканического туфа, базальта и известняка, скреплённых уникальным по прочности раствором с кирпичной крошкой. До начала работ на Ратушной площади об этом сооружении напоминало лишь едва заметное понижение рельефа.

Совокупность этих трёх открытий, охватывающих период с I по IV век, создаёт беспрецедентно полный срез римского города.

Согласно оценкам специалистов, ларарий демонстрирует сосуществование публичной власти губернатора и его личного благочестия. Лестница восстанавливает утраченную вертикальную топографию. Все находки были сделаны в процессе создания подземного экскурсионного маршрута музея Мика.