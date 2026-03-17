Секрет птиц раскрыт: как они выживают в мороз без пуховиков и сапог

Для зимней прогулки по парку человеку нужна теплая куртка или пуховик, шапка, перчатки, шарф, обязательно теплая обувь — и на морозе все равно будет холодно. А вот птичкам на ветках морозы почему-то по боку. Портал popsci.com рассказал, как птицы выживают в холодных температурах.

У птиц есть одно крупное преимущество, которого нет у людей — перья. Каждую зиму птицы наращивают больше перьев; плотность их оперения в холодные месяцы возрастает на 35-70%. Точно так же, как люди перестают носить летние шорты и футболки, переходя на кофты и длинные штаны.

Птицы имеют разные виды перьев, но один из них особенно важен во время заморозков — пуховые перья. Они очень пушисты, и растут близко к коже, тем самым играя роль теплоизолятора: пух отлично накапливает естественное тепло тела. К сожалению, из-за этого же на определенные виды птиц охотятся; их пух используют для набивки курток, пуховиков и прочих предметов, хотя этичные бренды используют синтетические материалы, чтобы имитировать эффект пуха.

Кроме того, вы могли заметить, что птички выглядят особенно круглыми и распушенными в холодные дни. И неспроста — так они изолируют воздух между перьями, чтобы он постепенно нагрелся от тепла их тела. Помимо этого, птицы снижают потерю тепла, покрывая перьями части тела, где они обычно не растут. Например, они могут спрятать клюв под крыльями, или сесть поглубже, чтобы прикрыть голые лапки. Иногда птицы и вовсе стоят на одной ноге — другая в это время спрятана в грудных перьях, чтобы на холоде было меньше голой кожи.

Но, конечно, в суровые заморозки одни перья не помогут — птицы, как и люди, ищут убежище. Одни могут прятаться от ветра за бугорками на земле, другие — закапываются в снег, чтобы использовать его как природный инсулятор. Третьим везет, и они могут подыскать почти идеальное укрытие, вроде полости мертвого дерева. Дятлы спят в таких гнездах поодиночке, но птички поменьше иногда набиваются в них группой, чтобы согреваться друг от друга.

Есть виды, которые справляются с холодами, просто мигрируя в теплые края — но те, что остаются, зачастую хорошо оснащены для выживания в заморозках. К примеру, черношапочные гаички постоянно дрожат, чтобы генерировать тепло в поисках жирной пищи, вроде семян. У птиц дрожь работает точно так же, как у людей: сокращение мышц сжигает энергию, а энергия превращается в тепло.

Утки, чайки и другие водные птицы тоже владеют одним хитрым трюком. В дни, когда вода подмерзает, они просто отдыхают на льду. У водных птиц очень мало болевых рецепторов на лапах, поэтому они не чувствуют холод так же, как человек, стоящий на льду голыми ногами. Более того, они умеют снижать потерю тепла с помощью процесса под названием противоточный теплообмен. Жар от теплой крови, текущей к ногам, передается холодной крови, текущей вверх в туловище, прежде чем она повлияет на внутреннюю температуру. В итоге и птице не холодно, и ноги получают достаточно кислорода, чтобы работать.

Наконец, птицы также нередко запасаются едой на зиму. Теплыми месяцами они прячут семена и насекомых в складках древесной коры и под мхами, чтобы потом заначку можно было съесть. Но если еду сложно найти, то есть и другая стратегия — ежедневный торпор. Короткий период, в который птицы намеренно снижают температуру организма, пульс и частоту дыхания, чтобы сэкономить энергию. Для статистики, колибри таким образом могут снизить расход энергии аж на 95%.