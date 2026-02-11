Римляне правда мазались этим? Найдено первое «лекарство из кала»

Трансплантация фекальной микробиоты сегодня считается передовой процедурой, однако, как выяснили ученые, идея использовать испражнения в медицинских целях возникла вовсе не в XXI веке. Об этом сообщает sciencealert.com.

Археологи в Турции обнаружили 1900-летний стеклянный сосуд с химическими следами человеческих экскрементов — прямое доказательство того, что в Древнем Риме фекалии применяли как лекарство и даже как косметическое средство.

Римские врачи, включая знаменитого Галена, активно рекомендовали навоз для лечения воспалений и инфекций. В своих трудах Гален упоминал «фекальные лекарства» около 20 раз, особо выделяя детские испражнения.

Современная наука подтверждает: трансплантация фекальной микробиоты действительно помогает при синдроме раздраженного кишечника и некоторых других заболеваниях. Хотя эффект зачастую временный, а процедура связана с рисками, опыты на мышах показывают, что она способна буквально омолаживать кишечник.

Таким образом, то, что сегодня вызывает у части публики скепсис, две тысячи лет назад было вполне уважаемой врачебной практикой.