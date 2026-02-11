Новый стандарт: смартфон iQOO Z11 получит аккумулятор на 9000 мАч
Появилась информация о новых доступных смартфонах iQOO — моделях Z11 и Z11x. Устройства уже прошли необходимые разрешения перед продажей.
Согласно данным, базовая модель iQOO Z11 станет одним из рекордсменов по ёмкости аккумулятора: ей приписывают батарею около 9000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 90 Вт.
Телефон также получит качественный экран и процессор среднего уровня.
Более доступная версия, iQOO Z11x, как сообщается, будет оснащена большим ЖК-экраном и процессором Snapdragon 7s Gen 4.
Официальных заявлений от компании пока не было, поэтому точные характеристики могут измениться.