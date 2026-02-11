Пользователи пожаловались на появление трещин на корпусе iPhone 17 Pro

Некоторые владельцы iPhone 17 Pro начали сообщать о появлении трещин на корпусе смартфона в области блока камер. Соответствующие жалобы появились в социальных сетях, сообщает издание AppleInsider.ru.

Судя по опубликованным изображениям, повреждения возникают в зоне пластиковых вставок, которые отделяют модуль камер от металлического корпуса и одновременно используются для размещения антенн беспроводной связи. Пользователи утверждают, что устройства эксплуатировались аккуратно и не подвергались падениям или механическим воздействиям.

Сообщается, что характер повреждений выглядит схожим на разных устройствах и появляется в одной и той же области корпуса.

Среди возможных причин называют сочетание металла и полимерных элементов в конструкции, которые могут по-разному реагировать на нагрев, а также производственный брак. Кроме того, не исключаются альтернативные причины появления трещин, включая падение или точечное давление, например со стороны жестких чехлов.

На момент публикации новости было известно всего лишь о нескольких случаях проявления обсуждаемого дефекта.