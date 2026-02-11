Япония столкнулась с «ядерными» свино-кабанами: что происходит у Фукусимы

В Японии, вокруг АЭС «Фукусима», домашние свиньи, сбежавшие после аварии 2011 года, скрещиваются с дикими кабанами, создавая гибридные популяции. Об этом сообщает popsci.com.

Это явление предоставляет уникальную возможность для исследования влияния домашних животных на генетику диких видов. Ученые из Университета Фукусимы и Университета Хиросаки проанализировали митохондриальную ДНК и генетические маркеры, собранные с 2015 по 2018 год, и выяснили, что домашние свиньи ускоряют генетический обмен у кабанов. Их круглогодичный репродуктивный цикл способствует быстрой смене поколений и ослаблению ядерных генов свиней.

Результаты, опубликованные в Journal of Forest Research, показывают, что ядерные гены свиней быстро исчезают в гибридных популяциях. Это противоречит предыдущим теориям о гибридизации и может быть полезно для изучения аналогичных процессов в других регионах. Выводы исследователей могут помочь в борьбе с инвазивными видами и прогнозировании рисков роста популяций.

