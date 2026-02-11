Судьба Telegram в России: массовые сбои, штрафы и возможная блокировка

Миллионы российских пользователей столкнулись с масштабными проблемами в работе Telegram 9 и 10 февраля. По данным сервиса Detector404, зафиксировано более 13 тысяч жалоб, передает РИА Новости.

Наибольшие трудности испытали жители Магаданской, Новосибирской и Самарской областей, а также Ямало-Ненецкого автономного округа и Кировской области. Более половины обращений касаются полного отказа мессенджера: пользователи не могут отправлять сообщения, открывать каналы или получать push-уведомления.

Ведомство подтвердило, что в отношении Telegram уже действуют ограничительные меры, и не исключило их дальнейшего усиления. В РКН настаивают, что мессенджер должен устранить нарушения российского законодательства, включая требования по защите персональных данных и противодействию мошенничеству. При этом депутат Госдумы Антон Попов заявил РИА Новости, что тема блокировки Telegram в профильном комитете не обсуждалась.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков признал, что в замедлении работы мессенджера «нет ничего хорошего», но подчеркнул необходимость соблюдения закона. Он также усомнился, что фронтовая связь в зоне СВО может обеспечиваться через подобные сервисы, и сообщил о продолжающихся контактах с представителями Telegram.

Telegram оштрафовали почти на 11 млн рублей

Московский суд зарегистрировал восемь административных протоколов в отношении мессенджера. Семь из них связаны с неудалением запрещенной информации — по каждой статье юрлицам грозит штраф от 3 до 8 млн рублей. Еще один протокол составлен за повторное неисполнение обязанностей по мониторингу контента (штраф от 4 до 8 млн рублей). Рассмотрение двух дел Таганским судом Москвы назначено на 11 февраля. Общая сумма потенциальных взысканий может достичь 64 млн рублей.