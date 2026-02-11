Квантовый скачок по-русски: наши физики совершили прорыв

Российские ученые продемонстрировали квантовый компьютер на 70 кубитах на основе ионной цепочки, добившись точности ряда операций в 99,92%. Об этом пишет ТАСС.

Разработчики из Физического института имени П. Н. Лебедева РАН (ФИАН) отметили, что принцип работы квантового компьютера основан на коллективных колебаниях ионной цепочки при воздействии на один из ионов.

«У нас есть 35 ионов иттербия. Мы контролируем в них четыре состояния и эта система функционирует как 70-кубитный квантовый компьютер», - пояснил старший научный сотрудник ФИАН Илья Заливако.

При этом стандартное число кубитов обычно не превышает 35, в российской же разработке оно было увеличено за счет более плотного кодирования информации внутри частиц. А для реализации двухкубитных операций используются специальные лазерные импульсы.

Точность однокубитных операций составляет 99,92%, а точность двухкубитных - 95,4%. Система предназначена для практического тестирования и оптимизации квантовых алгоритмов, отметили ученые.

